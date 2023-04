Il lavoratore sportivo

Lo sport cambia volto. Il primo luglio 2023 entreranno in vigore alcune norme che disciplinano meglio la figura professionale del "lavoratore sportivo". Quali le novità? E quali le implicazioni? Se ne parlerà martedì 2 maggio dalle 21 alle 23 alla sala civica del centro sportivo Venegoni-Marazzini di via Carso 2 in Parabiago.

Lo sport cambia volto. Il primo luglio 2023 entreranno in vigore alcune norme che disciplinano meglio la figura professionale del "lavoratore sportivo". Quali le novità? E quali le implicazioni? Se ne parlerà martedì 2 maggio dalle 21 alle 23 alla sala civica del centro sportivo Venegoni-Marazzini di via Carso 2 in Parabiago. "L'obiettivo di questo incontro con un taglio essenzialmente pratico - spiega il Comune in una nota - è fornire le nozioni necessarie per la programmazione della propria organizzazione e dei contratti di lavoro con un'analisi delle principali criticità che stanno emergendo e in previsione dell'entrata in vigore della riforma". Il discorso verterà anche sull'affidamento in gestione degli impianti sportivi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!