Inveruno a Chiaravalle

La Biblioteca Civica di Inveruno organizza un'uscita culturale presso il monastero milanese.

Una visita alla scoperta di uno dei più importanti luoghi della spiritualità lombarda.

Come ogni anno, la Biblioteca Civica di Inveruno offre ai suoi utenti l’opportunità di bellissime uscite culturali nell’ottica di una vera valorizzazione personale e culturale del cittadino.

Quest’anno l’appuntamento è fissato per il sei maggio all’Abbazia di Chiaravalle Milanese. Fondata da San Bernardo di Clairvaux nel 1135, è uno tra i più importanti complessi monastici italiani, situato in Milano all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

Ancora oggi popolata dalla tradizionale comunità monastica cistercense, è luogo di considerevole valore spirituale e polo di rilievo dal punto di vista storico, artistico e culturale. Il complesso rappresenta una meta turistica di altissimo pregio, il cui valore è stato notevolmente incrementato negli ultimi anni grazie ad interventi di restauro e di valorizzazione.

Per tutte le informazioni necessarie e per le iscrizioni, rivolgersi alla Biblioteca presso la sede o al numero 029788121 o all’indirizzo biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!