Mozart... per il cuore!

Sabato 15 aprile un concerto con brani di Mozart per finanziare l'acquisto di un defibrillatore per la cittadinanza legnanese.

Una serata in musica per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore automatico (DAE). Sabato 15 aprile, presso la chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù a Legnano, è in programma il concerto ‘Amadaeus per il cuore’, in cui sarà suonata, insieme con molti altri pezzi del repertorio mozartiano, la “Messa dell’Incoronazione” KV317.

L’evento vedrà i protagonisti i maestri dell’Orchestra dell’accademia e del Coro sinfonico Amadeus, ed è patrocinato dal Comune di Legnano, dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 e l’ingresso sarà libero; sarà gradita un’offerta per l’acquisto di un defibrillatore a disposizione della cittadinanza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!