"Una parola al giorno..."

Nuova trasmissione radiofonica di TRM (88 Mhz), emittente storica del castanese, per conoscere meglio il significato delle parole nuove e un po' “difficili”.

Che significato hanno parole come realtà virtuale, iconico, resilienza, algoritmo, inclusione, intelligenza artificiale, biodiversità, globalizzazione, libroterapia.... oppure parole inglesi come fake news, welfare, brand, hacker, sentiment, rider, sharing economy... Che sono ormai entrate nel nostro linguaggio e nei nostri modi di dire quotidiani? Parole che, insieme a molte altre, sentiamo spesso alla TV, alla radio e leggiamo sui giornali, ma di cui le persone probabilmente non conoscono bene l’origine ed il reale significato. Ad ogni parola viene dedicata una puntata (durata media di 15’), due puntate al giorno (alle 10 e alle 19), dieci puntate a settimana (dal lunedi al venerdi). Radio TRM propone questo contributo culturale utile alle persone per interpretare meglio il linguaggio dei media e il contesto giornalistico della notizia, favorendo tra le persone un uso più diffuso e consapevole della parola presentata. Ogni puntata si snoda attraverso il dialogo semplice e chiaro tra Liliana e Massimo che, in forma narrativa, presentano il significato della parola del giorno... Ciascuna puntata è arricchita con citazioni e brani musicali, articoli dai media, frasi celebri e aforismi, segnalazione di libri relativi alla parola trattata ed un esplicito riferimento al biblioteca “Alda Merini” di Robecchetto per qualunque tipo di approfondimento, ricerca, interesse o curiosità si possa generare dall’ascolto della trasmissione. Tutto questo a partire da lunedi 3 aprile. Ogni puntata, dopo la messa in onda, sarà naturalmente riascoltabile in poadcast anche dal sito www.radiotrm.com. E’ programmata un’ampia collana di puntate che Radio TRM prevede di trasmettere e replicare fino a giugno. Per ulteriori informazioni: Associazione Amici della Biblioteca di Robecchetto (Elena Martone, amicibibliotecarobecchetto [at] gmail [dot] com); Radio TRM (Corrado Garegnani, gary [at] radiotrm [dot] com o 338/9877957); per i contenuti della trasmissione Massimo Tunzio mtunzio [at] libero [dot] it – 335/272724.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!