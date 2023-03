“Lettere da un luogo che non so” è un concerto piano e voce ideato per questo unico e irripetibile evento al Teatro Menotti di Milano sabato 1° aprile alle 17, da uno dei cantautori italiani più fantasiosi ed eleganti del panorama pop che presenterà al pubblico la propria esperienza musicale e la propria ricerca sul teatro canzone.

Carlo Fava voce e pianoforte, ci proporrà infatti un viaggio attraverso le sue canzoni, sempre attuali, romantiche, delicate e allo stesso tempo ironiche.

