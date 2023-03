Grosso incendio: colonna di fumo anche da noi

La colonna di fumo nero che si è levata nelle prime ore di stamattina (mercoledì 29 marzo) e ben visibile in tutto il nostro territorio. Che cosa sta succedendo? E presto questa domanda ha avuto anche la risposta. Un grosso incendio, infatti, è divampato in un'azienda di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara.

La colonna di fumo nero che si è levata nelle prime ore di stamattina (mercoledì 29 marzo) e ben visibile in tutto il nostro territorio. Che cosa sta succedendo? E presto questa domanda ha avuto anche la risposta. Un grosso incendio, infatti, è divampato in un'azienda di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Sul posto, allora, ecco che sono al lavoro diversi mezzi dei Vigili del fuoco, oltre ovviamente alle ambulanze ed alle Forze dell'ordine. Le fiamme, da quanto riferito, sono altissime e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, appunto, sono in corso. Come ha scritto, poi, il sindaco di Novara, Alessandro Canelli: "Si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull’impatto dell’evento, di tenere le finestre chiuse e, se non assolutamente necessario, di rimanere in casa".

