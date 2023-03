Solidarietà al sindaco aggredito

La sindaca di Marcallo Marina Roma ha espresso la sua vicinanza al collega Oldani, sincado di Casorezzo, dopo l'aggressione subita negli scorsi giorni.

Il sindaco di Marcallo con Casone, Marina Roma, esprime solidarietà al sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani, che nei giorni scorsi ha subito nei pressi del municipio una violenta aggressione da parte di un giovane di circa trent'anni di Ossona.

Oldani lo aveva incontrato in strada e richiamato invitandolo a tenere a guinzaglio il pitbull, lasciato libero pur avendo a disposizione a pochi metri un’apposita area cani. Il giovane ha reagito picchiando il sindaco.

Il sindaco di Marcallo con Casone Marina Roma stigmatizza l’accaduto e afferma: «La legge obbliga i proprietari di animali a usare il guinzaglio e la museruola, per motivi di sicurezza e per rispetto degli stessi amici a quattro zampe. Non sono rari i casi di improvvise aggressioni che hanno avuto esiti tragici. Tanto più che oggi esistono queste aree attrezzate per cani all’interno delle quali, nel rispetto delle regole che le normano, gli animali possono liberamente sgambare. E questo vale anche per l’obbligo del proprietario di raccogliere le deiezioni del proprio animale. La legge deve essere rispettata. La vicenda di Casorezzo è una ragione in più per denunciare chi non la rispetta, educare e sensibilizzare, affinché si acquisisca la capacità di assumere comportamenti civili. Nello stesso tempo sollecita noi sindaci del territorio ad agire congiunti su temi che sono comuni».

