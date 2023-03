Studenti per la mascotte

A settembre si terrà la manifestazione ‘Let’s sport’ e il Comune di Inveruno è alla ricerca di una mascotte! Per questo, invita le classi delle scuole primarie e delle medie a realizzare un disegno e a partecipare al concorso. Gli elaborati potranno essere individuali, di gruppo o di classe e andranno consegnati a mano presso la Biblioteca entro martedì 4 maggio. L’elaborato vincitore del concorso verrà premiato in occasione di “Let’s Sport” , domenica 3 settembre.

