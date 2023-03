I papà tra ritiro e festa

Un’iniziativa davvero particolare, bellissima, e coinvolgente. Don Giovanni Patella, coadiutore e futuro parroco di Busto Garolfo, in occasione della ‘Festa del papà’ ha coinvolto una trentina di padri bustesi per un pomeriggio tra testimonianze, aperitivo, santa messa e cena insieme. Un’occasione di amicizia e spiritualità davvero molto apprezzata.

