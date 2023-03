Rubati cavi elettrici

Ennesimo atto vandalico nel comune di Bernate Ticino e più in particolare sul tratto della nuova tangenzialina, danneggiata a sole poche settimane dall'ultimo scempio.

Ennesimo atto vandalico nel comune di Bernate Ticino e più in particolare sul tratto della nuova tangenzialina, danneggiata a sole poche settimane dall'ultimo scempio. A denunciare pubblicamente l'accaduto sono le parole decise del primo cittadino, Mariapia Colombo - "...dobbiamo purtroppo comunicare ancora un furto di cavi elettrici di un notevole tratto di pista ciclabile lungo la tangenzialina che ha causato l'interruzione dell'illuminazione.Sono in corso da parte delle forze dell'ordine e della nostra Polizia Locale indagini sull'accaduto e accertamenti su possibili soggetti sospetti. Sono state avviate di conseguenza le procedure per indennizzo assicurativo."

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!