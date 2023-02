"Ancora atti vandalici"

L'ennesimo caso di vandalismo si è verificato nel comune di Bernate Ticino e in particolare sulla ciclopedonale della nuova tangenzialina. Il sindaco: " Un ripetuto atto vandalico che non solo grava sul bilancio comunale ma viola ogni senso di civiltà".

L'ennesimo caso di vandalismo si è verificato nel comune di Bernate Ticino e in particolare sulla ciclopedonale della nuova tangenzialina. Incisive le parole del primo cittadino Mariapia Colombo in merito alla vicenda - "...a seguito segnalazioni di mancata illuminazione del tratto di pista ciclopedonale della tangenzialina dalla rotatoria di via Manzoni sino al ponte sul Naviglio Grande, fatte le dovute verifiche, purtroppo abbiamo dovuto constatare un voluto taglio netto dei cavi elettrici. Un ripetuto atto vandalico che non solo grava sul bilancio comunale ma viola ogni senso di civiltà."

