Appello per la pace: 20 mila firme

Sono oltre 20 mila le persone che ad oggi hanno aderito all’appello per la pace lanciato dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, all’inizio della Quaresima ambrosiana, lo scorso 26 febbraio. Un invito a vivere questo tempo nel segno della conversione, della penitenza e della preghiera, rivolgendo in particolare il pensiero alla drammatica situazione in Ucraina. Le adesioni sono state inviate tramite il portale www.chiesadimilano.it e anche in forma cartacea grazie all’impegno di molte parrocchie, comunità e associazioni adoperatesi a sostegno dell’iniziativa dell’Arcivescovo. In occasione di una riunione della Conferenza episcopale lombarda tenutasi il 15 e 16 marzo a Caravaggio, anche gli altri Vescovi della Regione hanno deciso di associarsi a questo richiamo al mondo della politica per ricercare una soluzione diplomatica ai conflitti, invitando i fedeli delle proprie Diocesi a non far mancare l’adesione all’invito di mons. Delpini. E sono numerose le occasioni nelle quali, durante la Quaresima, la Chiesa ambrosiana si è mobilitata per diffondere l’appello e promuovere le adesioni: domenica 26 marzo, ad esempio, in occasione dell’Incontro dei cresimandi con l’Arcivescovo che allo Stadio Meazza radunerà 50 mila persone, tutti i presenti saranno invitati a sottoscrivere l’appello, trovando un apposito QRcode sul foglio con il programma. Una risposta all’invito di Monsignor Delpini è arrivata anche da alcuni testimonial, famosi e non, che in brevi video hanno espresso pubblicamente la loro adesione. Tra questi, attori come Giovanni Scifoni e Giacomo Poretti, il gruppo musicale The Sun, i presidenti dell’Azione Cattolica ambrosiana e delle Acli milanesi, rappresentanti di movimenti ecclesiali come Comunione e Liberazione e Comunità di sant’Egidio, la giornalista Lucia Capuzzi e la scrittrice Cristina Dell’Acqua, catechiste e insegnanti, una monaca di clausura e una educatrice, un sacerdote e una famiglia ambrosiani in missione rispettivamente in Repubblica democratica del Congo e in Perù, e anche due giovani che svolgono il servizio civile in Moldavia, a pochi chilometri dal conflitto in Ucraina. I loro messaggi, raccolti in due video, sono visibili sul canale YouTube della Diocesi.

