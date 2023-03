La nuova lista 'Linda Colombo sindaco'

Una nuova lista a sostegno del sindaco uscente di Bareggio, Linda Colombo, in occasione delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Si chiama 'Linda Colombo sindaco'.

Una nuova lista a sostegno del sindaco uscente di Bareggio, Linda Colombo, in occasione delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Si chiama 'Linda Colombo sindaco' ed è formata da persone che hanno deciso di metterci la faccia e di scendere in campo perché hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni e vogliono portare il loro concreto contributo affinché Bareggio continui a migliorare.

