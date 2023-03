Il 28 marzo sarà la Giornata Mondiale dell'Endometriosi. All'interno di 'Marzo è donna' e in occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, il Comune di Magenta, tramite l'Assessorato alle Pari Opportunità e in collaborazione con ASST Ovest Milanese, organizza una serata dal titolo 'Facciamo luce sull'endometriosi'.

Il 28 marzo sarà la Giornata Mondiale dell'Endometriosi. All'interno di 'Marzo è donna' e in occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, il Comune di Magenta, tramite l'Assessorato alle Pari Opportunità e in collaborazione con ASST Ovest Milanese, organizza una serata dal titolo 'Facciamo luce sull'endometriosi'. L'appuntamento è fissato per venerdì 31 marzo in Casa Giacobbe alle 21. Insieme ad esperti, medici e psicologi si parlerà di questa malattia cronica tipicamente femminile che, pur essendo ampiamente diffusa tra le donne in età fertile (si stima che una donna su dieci ne sia affetta), non è altrettanto conosciuta. La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura. Il 28 marzo, inoltre, Casa Giacobbe sarà illuminata di giallo per supportare l’azione di divulgazione rispetto alla patologia. Il Comune di Magenta ha infatti accolto l'invito a promuovere una “call to action” sul tema endometriosi su tutto il territorio italiano da parte del Team Italy, organizzatore della marcia italiana contro l’endometriosi che si terrà a Roma il 25 marzo (in tutto il mondo saranno 60 le capitali in cui si svolgerà la Worldwide Endomarch) con il patrocinio di A.L.I.C.E. odv, l’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi.

