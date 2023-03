Vanzaghello contro le Mafie

La nota dell'amministrazione comunale nell'occasione della gioranta del ricordo delle vittime della mafia.

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, l’amministrazione comunale di Vanzaghello ha pubblicato una nota per esprimere la propria vicinanza a chi subisce qualsiasi tipo di violenza.

“Le storie, drammatiche e dolorose, delle persone vittime di mafia devono essere monito e testimonianza di come dobbiamo e possiamo lottare contro la criminalità organizzata, creare gli anticorpi per contrastare tutte le mafie e costruire comunità dove la libertà e la giustizia costituiscano le fondamenta del nostro vivere civile. La nostra Amministrazione sarà sempre al fianco di chi lotta contro la violenza e il sopruso, scegliendo la parte del rispetto delle leggi e della difesa dei diritti delle persone, a partire dai più deboli, continueremo ad essere promotori di percorsi e progetti educativi in collaborazione con le nostre scuole la cui finalità sarà quella di garantire il pieno sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza, allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione della Repubblica italiana prevede”.

