Orienteering a Villa Cortese

Nel Parco del Roccolo si è tenuta una giornata di orienteering per i ragazzi di Villa Cortese

Una vera e propria ‘giornata di orientamento’, in ogni senso. Formativo e, per così dire, ecologico. È con un sorriso smagliante che i piccoli hanno vissuto a Villa Cortese la giornata di orienteering organizzata dal Comune in collaborazione con l'associazione Nordic Walking Altomilanese. Il sindaco Alessandro Barlocco ha spiegato in breve il programma della giornata: "Suddivisi in 5 squadre - ha ricordato - i venticinque giovani partecipanti (ragazzi tra gli undici e i diciassette anni, ndr) hanno dapprima partecipato a una lezione teorico-pratica imparando le principali nozioni di cartografia, come leggere mappe e bussole, e le regole dell'orienteering". A seguire, una pedalata verso Busto Garolfo attraversando il Parco del Roccolo, e finalmente, alle 13, la gara di orienteering nel parco sovracomunale. L’obiettivo era trovare, seguendo le indicazioni fornite, le lanterne nascoste tra i sentieri e le zone boschive. A primeggiare sono state due squadre ex aequo, ma la vera vittoria è stata la partecipazione di molti ragazzi che hanno acquisito alcune delle cognizioni necessarie per orientarsi tra boschi e sentieri. “Una magnifica giornata al Parco del Roccolo”, spiega il consigliere Davide Crespi, che ha organizzato l'iniziativa insieme con Francesco Farè”. “Il nostro obietivo è proporre iniziative ai nostri ragazzi per aiutarli ad apprezzare lo stare insieme a contatto con la natura e all'aria", ha detto ancora Crespi. Una manifestazione, questa, che ha costituito anche un segnale di forte ripresa dopo l'emergenza pandemica. “I ragazzi saranno adesso invitati dall'Amministrazione comunale al laboratorio dell'hotel degli insetti al parco di via Vecellio e, successivamente, al Calisthenic meeting di via Ugo Pepe" ha concluso l’assessore.

