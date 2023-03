Il Pullman Azzurro in Fiera

Il ‘Pullman Azzurro’ della Polizia stradale fa tappa anche a Magnago, durante la Fiera di Primavera di domenica 26 marzo.

Formare e sensibilizzare i giovani conducenti sui pericoli della strada, promuovendo la “cultura della guida sicura” per evitare che si assumano comportamenti rischiosi al volante: il ‘Pullman Azzurro’ della Polizia stradale fa tappa anche a Magnago, durante la Fiera di Primavera di domenica 26 marzo. E sarà questa, allora, l’occasione per le nuove generazioni, da una parte di di assistere ad una lezione sull’educazione stradale, dall’altra di simulare in prima persona le condizioni in cui ci si trova quando si è in stato di ebrezza, provando degli occhiali “distorcenti” (di due tipologie: una che simula un leggero stato di alterazione e un’altra che invece mostra un’alterazione molto forte), che alterano appunto la visuale, facendo percepire ciò che si vede realmente dopo avere assunto proprio delle sostanze alcoliche.

