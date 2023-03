La 'Fiera di Primavera'

Così come la primavera è il momento in cui la natura torna a sbocciare, la Fiera è il momento classico in cui il paese si veste a festa tra stand ed iniziative: a Cuggiono sarà domenica 26 marzo.

L'occasione è per la '26^ Fiera di Primavera' che vedrà le vie del centro riempirsi fin dal mattino con la mostra mercato, i prodotti artigianali e di hobbismo e l'apertura degli esercizi commerciali.

Nel cortile dle chiostro e nell'aia di Villa Annoni spazio alle associazioni locali e allo street food promosso dai WIP (Work in Progress). Nelle sale centrali di Villa Annoni ampio spazio sarà dedicato alla mostra fotografica 'I patriarchi della natura - alberi straordinari d'Italia' a cura di Fondazione Bracco, Associazione Patriarchi della Naturain Italia e promossa da Ecoistituto della Valle del Ticino.

Nella sala della mangiatoia, dalle ore 15, esposizione del progetto vincitore del concorso 'Amici per la pelle' realizzato dall'Istituto Comprensivo di Cuggiono e Bernate.

Negli spazi di Villa Annoni dalle ore 14.30 esibizioni itineranti del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono e dalle ore 15 visite guidate nel Parco con le guide culturali (prenotazioni al numero 3405063598).

