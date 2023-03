'Poesia in salotto' e 'ZamPETtiamo'

In occasione della giornata mondiale della Poesia, la biblioteca comunale 'Oriana Fallaci' di Magenta, con la collaborazione di Cascina Blu Onlus, organizza due incontri a tema.

Il 21 marzo ricorre la Giornata mondiale della Poesia, istituita dall'UNESCO nel 1999 per promuovere e valorizzare questa forma di comunicazione così universale, in grado veicolare un messaggio di pace, di scambio interculturale, di dialogo tra i popoli. In occasione della giornata mondiale della Poesia, la biblioteca comunale 'Oriana Fallaci' di Magenta, con la collaborazione di Cascina Blu Onlus, organizza due incontri a tema, uno destinato agli adulti ed uno laboratoriale/esperienziale rivolto ai bambini. Venerdì 24 marzo alle 18, allora, ecco 'Poesia in salotto', 'quattro chiacchiere con i poeti del nostro presente' per esplorare i criteri di interesse al genere e le motivazioni che spingono a leggere, scrivere e pubblicare oggi poesia. Sabato 25 marzo alle 10.30, invece, 'ZamPETtiamo', laboratorio esperienziale di poesia Haiku attraverso le emozioni scaturite dalla terapia assistita con gli animali (pet therapy). I bambini potranno incontrare amici a quattro zampe (cani, gatti e conigli): dal contatto attivo e dall'interazione tutelata con gli animali che svolgono servizio di assistenza alla persona (Cascina Blu Onlus) si darà spazio all’espressione spontanea delle emozioni suscitate dallo scambio reciproco con gli animali stessi. Dopo una breve illustrazione della poesia Haiku, che permette una maggiore esperienza del collegamento tra letteratura ed emozioni, fornendo, per sua natura, minore attenzione a elementi quali la metrica, la lunghezza, la ricerca di termini particolari e la struttura di sintassi complesse, i bambini si cimenteranno con questa forma d'arte. Questo progetto è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 dell'ONU

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-svil....

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!