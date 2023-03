A Robecchetto con Induno, martedì 21 marzo alle 21, presso la biblioteca comunale “Alda Merini”, in via Novara, si terrà l’evento culturale dal titolo “Ti presento Alda”.

A Robecchetto con Induno, martedì 21 marzo alle 21, presso la biblioteca comunale “Alda Merini”, in via Novara, si terrà l’evento culturale dal titolo “Ti presento Alda”. Interverrà per parlare della poetessa milanese, vissuta tra disagio mentale e genio creativo, Gianfranco Carpine, già curatore del Museo “Alda Merini” di Milano. L’iniziativa ad ingresso libero è promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino di Cuggiono e dal Comune di Robecchetto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!