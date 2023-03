Consorzi tutela Dop e Igp: 1,8 milioni di euro

Regione Lombardia ha stanziato 1,8 milioni di euro per finanziare 14 progetti presentati dai Consorzi di Tutela Dop e Igp, che potranno utilizzare queste risorse per attività di promozione dei prodotti, per migliorare la conoscenza della qualità.

Regione Lombardia ha stanziato 1,8 milioni di euro per finanziare 14 progetti presentati dai Consorzi di Tutela Dop e Igp, che potranno utilizzare queste risorse per attività di promozione dei prodotti, per migliorare la conoscenza della qualità e dei processi produttivi, del legame con il territorio di origine, così come per la partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi. Lo ha annunciato l'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foresta, Alessandro Beduschi, dopo la firma del decreto che stanzia i contributi previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale. "Questi fondi - sottolinea Alessandro Beduschi - permetteranno ai nostri produttori di rafforzare le attività fondamentali per far conoscere di più e meglio le tante eccellenze dell'agroalimentare lombardo. Attività che sono sempre più necessarie a fronte di una concorrenza che spesso sfocia in un vero e proprio mercato parallelo, in tutto il mondo, di falsi. Prodotti che sfruttano nome e fama dei nostri formaggi, salumi e vini, senza avere nulla a che vedere con il territorio d'origine, la qualità e la sicurezza alimentare garantita dalle nostre aziende". "Le filiere dei prodotti DOP e IGP in Lombardia - conclude l'assessore Beduschi - comprendono 75 specialità, frutto del lavoro di oltre diecimila addetti e con oltre 2 miliardi di euro di valore economico. Un pilastro dell'economia nazionale che Regione Lombardia intende continuare a supportare, lavorando fianco a fianco con tutti i soggetti impegnati nel settore, che da subito saranno interlocutori primari anche della nuova giunta".

