Agricoltura: 16 milioni alle aziende per innovazione

Regione Lombardia finanzia con 16 milioni di euro 41 aziende agricole, ammesse a un secondo scorrimento della graduatoria sulla Misura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale. Contestualmente, viene sciolta la riserva sulle domande di 45 aziende ammesse al primo scorrimento comunicato a metà maggio, che prevedeva 20 milioni di euro di contributi. Lo comunica l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

"Questo provvedimento - dichiara l'assessore Beduschi - segna il pieno successo per una Misura fondamentale della nostra programmazione dedicata al comparto agricolo, 'chiudendo' il bando approvato nel 2021, che in totale è riuscito a raggiungere 347 imprese lombarde con 127 milioni di euro. Regione Lombardia è quindi riuscita a sfruttare al meglio l'aumento di fondi su questa Misura, deciso a livello comunitario, consentendo di scorrere per ben due volte la graduatoria a beneficio delle aziende che avevano ottenuto un punteggio valido ma che finora non erano state finanziate per mancanza di risorse".

"Grazie alla Misura 4.1 - prosegue Alessandro Beduschi - sosterremo la sfida dei nostri agricoltori per una competitività che ha sempre più bisogno di investimenti in tecnologia. Questi fondi, infatti, potranno essere impiegati per finanziare progetti ad ampio raggio che hanno in comune l'ammodernamento del nostro sistema produttivo".

La Misura 4.1 del PSR permette la costruzione e la ristrutturazione di strutture agricole, oltre all'acquisto di macchine, attrezzature e sistemi informatici di ultima generazione, ma anche l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. A chiusura della programmazione PSR 2014-2020 Regione Lombardia, con i bandi aperti nell'ambito di questa Misura, ha erogato oltre 500 milioni di euro a fondo perduto a beneficio delle aziende.

"Continuare a produrre cibo di qualità e contestualmente mantenere un'attenzione sempre più alta sulla sostenibilità ambientale - conclude l'assessore Beduschi - sono le sfide che caratterizzano il settore e Regione Lombardia continuerà ad essere al fianco delle aziende che fanno della nostra agricoltura la prima in Italia".

