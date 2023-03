Coppa Bernocchi: partenza da Parabiago

Lunedì 2 ottobre tornerà l’appuntamento con la Coppa Bernocchi, giunta alla sua 104^ edizione con una grande novità. La gara partirà da Parabiago.

Lunedì 2 ottobre tornerà l’appuntamento con la Coppa Bernocchi, giunta alla sua 104^ edizione con una grande novità. Grazie alla collaborazione tra le città di Legnano e di Parabiago, la partenza della gara si terrà a Parabiago per celebrare Libero Ferrario, corridore dell’U.S. Legnanese 1913 che vinse la Coppa Bernocchi nel 1922 e nel 1923, anno in cui fu il primo italiano a conquistare Campionato del mondo su strada. L’arrivo della gara sarà, invece, come da tradizione in viale Pietro Toselli a Legnano.

