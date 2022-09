Amga Sport: tante proposte

Chiusa la stagione estiva, dopo due anni inevitabilmente marcati dagli effetti dell’emergenza sanitaria, gli impianti di Legnano e Parabiago gestiti da Amga Sport sono in fase di ripartenza con tutte le attività invernali dedicate alle diverse tipologie di utenti.

Chiusa la stagione estiva, dopo due anni inevitabilmente marcati dagli effetti dell’emergenza sanitaria, gli impianti di Legnano e Parabiago gestiti da Amga Sport sono in fase di ripartenza con tutte le attività invernali dedicate alle diverse tipologie di utenti. Da lunedì 12 settembre nell’impianto comunale di Parabiago ripartiranno i corsi di acquaticità neonatale per la fascia 3-36 mesi, i corsi di nuoto baby per i piccoli dai 3 a 6 anni, la scuola nuoto ragazzi e i corsi di nuoto per adulti. Al panorama delle attività didattiche, si andrà ad aggiungere un ricco planning di proposte fitness in acqua (aquatone, aquarelax, aquamix, aqahiit, idrobike) e, a grande richiesta, le attività “a secco” in palestra (pilates, functional, postural, total body e zumba).

Non mancherà, infine, la possibilità di effettuare lezioni individuali personalizzate per adulti e bambini con istruttori altamente qualificati. Lunedi 19 settembre sarà la volta di Legnano. Amga Sport, seppur costretta a riprogrammare le attività concentrando tutto nella sola vasca olimpionica da 50mt, grazie al posizionamento del fondo mobile, sarà in grado di “far convivere” nuoto libero, area didattica (corsi di nuoto e fitness), agonistica e società sportive. Tutti i corsi, rivolti ai ragazzi dai 6 anni in su, avranno una formula rinnovata grazie all’esperienza ultradecennale di coach, Gianni Leoni, già alla guida del “Team Legnano Nuoto”, la squadra agonistica di Amga Sport composta da oltre 180 atleti. La “TLN - Swim Academy” si pone come obiettivo quello di portare la classica scuola nuoto ad un livello superiore in termini di qualità (tecnica e metodologia) e socialità (coinvolgimento ed appartenenza al gruppo). La mission sarà quella di far nascere, crescere e vivere a tutti i partecipanti, un’esperienza simile a quella di atleti agonisti già formati, sia per i piccoli principianti, sia per i ragazzi già avviati alle nuotate: il tutto, nel rispetto delle diverse fasi di crescita del giovane atleta. Tra le novità introdotte, anche il “TLN - Swim Training” per atleti master, nuotatori di acque libere e triathleti che intendono aumentare le proprie performance in acqua.

