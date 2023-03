Team Legnano Nuoto: 25 medaglie

Sono stati due weekend molto intensi gli ultimi trascorsi, che hanno visto gareggiare ai Campionati Regionali ben 47 atleti del “Team Legnano Nuoto”.

Sono stati due weekend molto intensi gli ultimi trascorsi, che hanno visto gareggiare ai Campionati Regionali ben 47 atleti del “Team Legnano Nuoto”. Numeri record per la squadra che ha portato a casa ben 25 medaglie (7 ori, 8 argenti e 10 bronzi) per un totale di 19 atleti individuali e 7 staffette sul podio che denotano la grande compattezza e forza di questo gruppo. Sette i campioni regionali: Elisa Branca (cadetti): oro nei 50-100-200 rana, bronzo nei 200 misti e argento nella 4×200 stile; Jacopo Barbotti (junior): oro nei 200 stile, 400 misti, argento nella 4x100 sl, bronzo nei 200 e 4x100 mx; Gloria Denaro (ragazzi): oro nei 200 rana, argento nei 100, oltre a quello nella 4x100 mista; Sul gradino più alto del podio anche le “grandi” della categoria senior: Simona Grassi, Rachele Regattieri, Giorgia Lutri e Chiara Mazzon si sono aggiudicate infatti l’oro nella 4x100 sl. Argento per Mazzon e Regattieri nella 4×200 sl. Ricco bottino di medaglie anche per: Martino Pavan, con tre argenti, nei 50 rana, 200 rana, 4×100 stile, e due bronzi nei 100 rana e 4x100 mx; la junior Gloria Moruzzi, argento nei 200 dorso e quattro bronzi (50, 100 dorso, 4x100 mista, 4×200 stile); Matteo Salvatori, argento nei 200 stile, nella 4x100 sl e due bronzi nei 100 stile e 4x100mx); Alessandro Annoni, argento nella 4x100stile e bronzo nella 4x100mista; Giorgia Della Torre, argento nella 4×200 stile; Linda Frascoli, due bronzi, nella 4x100 mx e 4×200 stile; Camilla Frige’, bronzo nella 4×200 stile e nella 4x100mx, Matilde Bosetti, bronzo 4×200 stile, Sofia Fragetta, bronzo 4x100 mx ed in fine Giorgia Pinna, Sofia ferro e Anna Tabarrini argento nella 4x100 mx.

Branca, Barbotti, Denaro, Salvatori, Fragetta e Giani, nonostante siano al momento maggiormente concentrati sulla preparazione ai Campionati Italiani, in quanto già qualificati, si sono comunque distinti per le loro ottime prestazioni. Una menzione particolare per Gloria Denaro che, al suo primo anno tra i “categoria” (classe 2010), ha vinto i 200 rana, per Elisa Branca che ha vinto tutte e tre le gare della rana, così come Jacopo Barbotti con i suoi due ori nonostante l’anno di svantaggio della sua categoria.

In attesa di conoscere il destino di Amga Sport, e di avere presto notizie circa la gestione delle piscine di Legnano e Parabiago, il capo allenatore Gianni Leoni e i coach Angelo Tozzi, Roberto Merlo e Giovanni Brazzale, stanno facendo un grande lavoro per non far distogliere l’attenzione dei ragazzi dagli allenamenti, tenendoli focalizzati sugli obiettivi stagionali. Dalla creazione della squadra, nel settembre 2020, Amga Sport ha dato la possibilità di creare da zero una squadra agonistica competitiva che, in soli tre anni ha avuto una crescita esponenziale. Il “Team Legnano Nuoto” conta infatti oggi più di 160 atleti di tutte le categorie. Un servizio sociale per tutta la comunità, non solo di Legnano e Parabiago, ma anche per i Paesi limitrofi, iniziato già durante la pandemia. Molti ragazzi in quel periodo, nonostante la chiusura di quasi tutti gli impianti natatori in Italia, hanno trovato una “casa” dove poter svolgere attività sportiva continuando a frequentare i propri coetanei nonostante le numerose restrizioni imposte. I numeri degli atleti qualificati ai Campionati Regionali, le medaglie citate, i titoli vinti con le staffette, il numero di coloro che potranno accedere ai campionati nazionali giovanili, raddoppiati rispetto allo scorso anno, denotano il lavoro di alto livello che, nonostante tutto, la società continua a svolgere. Ora dunque occhi puntati sui “Criteria”, gli italiani di categoria, in programma a Riccione a fine marzo, e ai Campionati Assoluti Primaverili di metà aprile.

