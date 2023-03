"Vuoi giocare: i palloni te li diamo noi"

Vieni a giocare: i palloni ve li diamo noi. E' l'iniziativa pensata nei due campi polivalenti di Busto Garolfo (zona antistante il Parco Comunale) e Olcella (via Martin Luther King) dove sono state collocate dall'Amministrazione comunale delle ceste appunto con i palloni da gioco.

Vieni a giocare: i palloni ve li diamo noi. E' l'iniziativa pensata nei due campi polivalenti di Busto Garolfo (zona antistante il Parco Comunale) e Olcella (via Martin Luther King) dove sono state collocate dall'Amministrazione comunale delle ceste appunto con i palloni da gioco. "In questo modo chi si reca in quegli spazi, anche se non si è premunito di portare il proprio pallone, può utilizzare quelli della cesta che sono "di tutti" - ha scritto il sindaco Susanna Biondi - E dopo averli utilizzati deve rimetterli dove li ha presi in modo che anche gli altri li trovino e li possano utilizzare".

