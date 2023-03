U.S. Legnanese: la stagione 2023

Presentato a Legnano il calendario eventi 2023 dell’U.S. Legnanese 1913. Novità e conferme nell’anno dei 110 anni della storia rossonera, presentate con il rinnovato entusiasmo per i nuovi progetti dedicati agli sportivi, agli appassionati e alla cittadinanza.

Presentato a Legnano il calendario eventi 2023 dell’U.S. Legnanese 1913. Novità e conferme nell’anno dei 110 anni della storia rossonera, presentate con il rinnovato entusiasmo per i nuovi progetti dedicati agli sportivi, agli appassionati e alla cittadinanza. Strazzella e Umberto Baroni di Cilavegna. Continua il suo percorso in maglia rossonera anche Christofher Casalino, classe 2007. La presentazione si terrà presso il Roveda.Lab alla presenza dei partner dell’U.S. Legnanese 1913. Domenica 30 aprile tornerà BicInfesta, l’evento gratuito dedicato alla cittadinanza che avrà il quartier generale in Largo Tosi con il villaggio, tour cittadini organizzati in collaborazione con Turismo Sempione e l’intrattenimento dedicato ai bambini oltre a tante curiosità su due ruote e la possibilità di condividere il pranzo presso il Palco Falcone Borsellino. Sempre il 30 aprile tornerà l’appuntamento con la 9° Randonnee Coppa Bernocchi “Giro dei 7 laghi” con il tradizionale percorso da 100 Km e un rinnovato circuito da 200Km (prova valevole per il Campionato Italiano su strada). Confermato anche il percorso gravel con un nuovo itinerario che prevede il 75% del percorso su sterrato, attraversando il Parco Alto Mlanese e il Parco Ticino. Ritrovo e partenza saranno organizzati a Legnano, in largo Tosi con partenza prevista tra le 7.30 e le 8.30. TORNA LA STRALEGNANESE DAY E NIGHT - Confermata anche la Strelegnanese che si disputerà sempre il 30 aprile, raddoppiando con l’edizione By Night il 15 settembre. Percorso rinnovato per l’edizione del 30 aprile con la possibilità di percorrere il circuito da 7 o 14 Km e, novità 2023, la mezza maratona DI 21 kM. Le iscrizioni sono già aperte sul sito dell’U.S. Legnanese 1913 ed è possibile iscriversi a entrambe le competizioni con una quota agevolata. Il 6 maggio, grazie alla collaborazione con PAR Atletica di Canegrate, rappresentata in conferenza dal segretario Umberto Scordamaglia, si terrà a Legnano, nel campo di via Pace il “Meeting di atletica”, una nuova occasione sportiva per avvicinare i giovani all’atletica. Il 25 giugno torneranno invece le classiche del ciclismo giovanile con il 49° G.P. Pino Cozzi, gara dedicata agli esordienti e la 103° Targa d’Oro Città di Legnano che vedrà protagonisti gli allievi. Dopo la pausa estiva, come preannunciato, tornerà la Stralegnanese By Night, confermata dopo il fortunato esordio della scorsa edizione e si arriverà, di corsa, all’appuntamento con la 104° Coppa Bernocchi. 2 OTTOBRE: 104° COPPA BERNOCCHI - Lunedì 2 ottobre tornerà l’appuntamento con la Coppa Bernocchi, giunta alla sua 104° edizione con una grande novità. Grazie alla collaborazione tra le città di Legnano e di Parabiago, la partenza della gara si terrà a Parabiago per celebrare Libero Ferrario, corridore dell’U.S. Legnanese 1913 che vinse la Coppa Bernocchi nel 1922 e nel 1923, anno in cui fu il primo italiano a conquistare Campionato del mondo su strada. L’arrivo della gara sarà, invece, come da tradizione in viale Pietro Toselli a Legnano.

