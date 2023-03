A Marcallo con Casone è possibile ascoltare “Da Tutto il Mondo – Armonie Indimenticabili”. Si tratta di un’iniziativa culturale a scopo benefico organizzata dall’associazione A-Deus presieduta da Adele Ferrari e dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune.

A Marcallo con Casone è possibile ascoltare “Da Tutto il Mondo – Armonie Indimenticabili”. Si tratta di un’iniziativa culturale a scopo benefico organizzata dall’associazione A-Deus presieduta da Adele Ferrari e dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune. L’evento pubblico si terrà, venerdì 14 aprile alle 20.30, nella Chiesa dei Santi Nazaro e Celso, in piazza Italia. Il ricavato sarà devoluto alla “Croce Azzurra Ticinia”, l’organizzazione di volontariato presieduta da Enrica Oldani che aiuta le persone alle prese con la propria salute e condizione offrendo in particolare con i propri mezzi un servizio di trasporto verso ospedali, centri diagnostici, case di cura, residenze sanitarie, comunità educative, cooperative sociali per eseguire visite, esami, terapie, attività e percorsi educativi. "È il caso di dire che la musica fa bene alla salute. – afferma il sindaco Marina Roma – Un altro esempio di collaborazione positiva tra il Comune e associazioni locali ha permesso di organizzare un concerto di alto valenza culturale e a scopo benefico, ossia per sostenere la Croce Azzura Ticinia che nel campo del sociale è da anni un valido punto di riferimento a Marcallo con Casone e nel territorio". Per informazioni e prenotazioni al concerto di aprile: adeleferrari9 [at] gmail [dot] com; Edicola Marcallo 02/9762026.

