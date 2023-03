"Caos fuori da scuola"

Molto traffico, molto caos. Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano ora all'opposizione, denuncia la situazione insostenibile che ormai da tempo si è creata in corrispondenza delle scuole di Sant'Ilario.

Molto traffico, molto caos. Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano ora all'opposizione, denuncia la situazione insostenibile che ormai da tempo si è creata in corrispondenza delle scuole di Sant'Ilario. "All'entrata e all'uscita degli alunni dalla scuola primaria di via Trento a Sant'Ilario - spiega Cozzi - si creano sempre situazioni di oggettiva difficoltà con genitori o accompagnatori che parcheggiano ovunque in evidente divieto di sosta". Con il risultato di rendere la zona completamente paralizzata e la situazione pressoché ingestibile. "Addirittura - aggiunge Cozzi - la presenza di autovetture in prossimità delle strisce pedonali ostruisce quasi il passaggio degli alunni stessi per entrare a scuola". Non solo danni alla circolazione, quindi, ma difficoltà anche per i ragazzi che devono raggiungere il plesso scolastico per mettersi tra i banchi e affrontare la loro giornata di studio quotidiano. Cozzi si rivolge quindi direttamente alla giunta retta dal sindaco Daniela Colombo per chiedere "Come si intende intervenire per evitare le situazioni sopradescritte e consentire l'accesso in condizioni di normale sicurezza all'istituto scolastico".

