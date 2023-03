La 'Milano-Torino' passa da Magenta

Mercoledì 15 marzo si svolgerà la 104^ Milano-Torino, grande classica del ciclismo professionistico, con partenza da Rho e passaggio in territorio di Magenta sulla SS.11 da Corbetta a Trecate.

Mercoledì 15 marzo si svolgerà la 104^ Milano-Torino, grande classica del ciclismo professionistico, con partenza da Rho e passaggio in territorio di Magenta sulla SS.11 da Corbetta a Trecate. Come richiesto dalla Prefettura, è stato predisposto un piano viabilità che prevede il presidio di tutte le rotonde e delle intersezioni critiche sulla SS11 a cura della Polizia Locale e di equipaggi forniti dalle Forze dell’Ordine.

Lungo il percorso - a presidio delle intersezioni - saranno presenti volontari di numerose associazioni cittadine di volontariato che hanno aderito all’appello lanciato dal comando Polizia locale. Considerato che il passaggio in Magenta avverrà alle 12 circa, il percorso di gara sarà presidiato lungo la SS11 a partire dalle 11 con chiusura al transito dalle 11.30 alle 12 circa. Chiusure e prescrizioni viabilistiche saranno rese note a mezzo della consueta segnaletica stradale.

