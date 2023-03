Pro Loco San Giorgio su Legnano organizza la prima edizione della 'Caccia alle Uova', in occasione della prossima Pasqua.

Pro Loco San Giorgio su Legnano organizza la prima edizione della 'Caccia alle Uova', in occasione della prossima Pasqua. "Ringraziamo per il supporto e la collaborazione la Banca BCC Busto Garolfo e Buguggiate e il Comune di San Giorgio - dicono - L'evento è in programma il 2 aprile dalle 14 al parco del Campaccio in via Sturzo. Un'iniziativa che nasce con l'obiettivo di unire, divertire e far giocare insieme i bambini". Da ricordare che l'appuntamento e a numero chiuso e potranno partecipare i bimbi di età compresa tra i 5 e i 12 anni (il costo di partecipazione comprende un'offerta libera minima di 3 e a bambino e comprenderà, oltre all'iscrizione, anche merenda e acqua. Il pagamento potrà essere saldato dalle 13.30 del 2 aprile, direttamente sul posto, oppure per le pre-iscrizioni e riservare il proprio posto ci sarà tempo fino al 26 marzo mandando un

messaggio whatsapp a Valentina al 333/4631781 o contattando Eleonora al 340/1567806).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!