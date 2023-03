Impianto Peppino Colombo: progetto spogliatoi

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo Peppino Colombo.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo Peppino Colombo. L’intervento, dell’importo complessivo di 607mila euro, è finanziato per 360 mila euro con fondi europei next generation EU (PNRR) e per la parte rimanente con risorse del bilancio comunale. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio spogliatoi attraverso interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa CONI. A orientare le scelte progettuali per gli spogliatoi sono la sostenibilità ambientale, la riduzione degli sprechi, il riuso, il riciclo dei materiali e la durabilità degli elementi tecnici e il tema dell’inclusione sociale e dell’accessibilità. L’edificio, costruito negli anni Settanta-Ottanta e mai interessato da interventi di riqualificazione, sarà inoltre ampliato sul lato sud con una porzione contenente gli spogliatoi maschili e femminili per gli arbitri e i servizi igienici per il pubblico. L’adeguamento alla normativa CONI, infatti, impone una revisione integrale della disposizione interna degli spogliatoi esistenti, con adeguamento in numero e dotazione dei servizi ai locali spogliatoi, e ricavando un locale infermeria. Il progetto prevede, inoltre, l’adeguamento complessivo dell’involucro dell’edificio (comprensivo di serramenti, isolamento perimetrale e della copertura). Gli spogliatoi con i relativi servizi igienici e docce, divisi per sesso in due unità separate, ospiteranno quattro squadre contemporaneamente. Con l’abbattimento delle barriere architettoniche nei nuovi servizi igienici per gli ospiti e il pubblico sarà garantita l’accessibilità. Nello sviluppo della soluzione esecutiva sono state considerate varie modalità realizzative e vari materiali da selezionare, considerando la reperibilità, il processo produttivo e lo smaltimento al termine del ciclo di vita, della manutenibilità, con l’obiettivo ultimo di non arrecare danno all’ambiente. Sulla copertura dell’edificio spogliatoi saranno posizionati pannelli fotovoltaici. "L’Amministrazione comunale prosegue con il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio comunale e, in questo caso, di riqualificazione degli impianti sportivi – spiega l’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi - Al centro “Peppino Colombo, utilizzato da squadre che portano il nome di Legnano ben oltre i confini comunali, interventi come quello, prossimo, agli spogliatoi e quello appena concluso all’illuminazione sono indispensabili per mettere a disposizione dei movimenti del softball e del baseball di un impianto adeguato, sotto tutti i profili, agli importanti impegni agonistici che li vede protagonisti". Proprio in questi giorni si è concluso l’altro intervento di riqualificazione del centro sportivo “Peppino Colombo”, quello per la nuova illuminazione del campo di softball, intervento finalizzato a ridurre il consumo energetico e ad aumentarne valore e sostenibilità ambientale dell’impianto, nonché a rendere il campo adeguato alle riprese televisive in notturna. Il rinnovamento dell’illuminazione si è reso necessario, in particolare, per esigenze dettate dalla corretta illuminazione dello spazio di gioco (come richiesto per l’omologazione per tutte le categorie Softball fino alla serie A compresa), dall’ottimizzazione dei consumi energetici e dal contenimento dell’inquinamento luminoso. I nuovi apparecchi di illuminazione con tecnologia LED hanno sostituito un impianto che risaliva ai primi anni Duemila. L’intervento, dell’importo di 200mila euro, è stato interamente finanziato con fondi comunali. Per la nuova illuminazione comincia adesso la fase di collaudo in vista della stagione agonistica.

