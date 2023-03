Neutalia: secondo incontro

Sostenibilità ambientale, abbattimento delle emissioni, integrazione col territorio, dialogo e coinvolgimento delle scuole: sono i temi al centro del prossimo incontro del percorso partecipativo di Neutalia, che ha lo scopo di raccogliere la voce di cittadini e stakeholder, questa volta in merito al Piano Benefit.

Sostenibilità ambientale, abbattimento delle emissioni, integrazione col territorio, dialogo e coinvolgimento delle scuole: sono i temi al centro del prossimo incontro del percorso partecipativo di Neutalia, che ha lo scopo di raccogliere la voce di cittadini e stakeholder, questa volta in merito al Piano Benefit. L’appuntamento è per sabato 11 marzo alle 9.30 presso il Palazzo Leone da Perego di Legnano. Il percorso di “stakeholder engagement” di Neutalia è stato pensato come un vero e proprio roadshow, che ha già toccato alcune tappe istituzionali nelle scorse settimane e ha coinvolto numerosi enti e soggetti operanti sul territorio presso i quali il Piano è stato presentato e illustrato: Regione, Comuni, Università, associazioni di categoria e associazioni ambientaliste. Dopo aver discusso nel corso del primo incontro (che si è tenuto lo scorso 18 febbraio) gli aspetti impiantistici del piano industriale, questa volta il focus sarà sul piano benefit in rapporto all’evoluzione del termovalorizzatore. Neutalia, infatti, è una società benefit, quel tipo di società che persegue non soltanto obiettivi industriali, ma anche di beneficio comune, quali la sostenibilità ambientale, e di integrazione con il territorio. Nel corso dell’incontro, i cittadini e gli stakeholder saranno invitati a confrontarsi e formulare proposte in merito allo sviluppo da parte di Neutalia di una cultura della sostenibilità e dell’economia circolare, di un percorso che mira al raggiungimento della carbon neutrality dell’impianto, ma anche di un programma di coinvolgimento e formazione delle scuole del territorio. Anche questo incontro seguirà il format già adottato, quello di presentazione e confronto secondo una metodologia partecipativa, con la presenza dei vertici di Neutalia, coadiuvati da facilitatori esperti nella conduzione dei tavoli. Il terzo e ultimo incontro (che si terrà a Busto Arsizio il prossimo 31 marzo) sarà invece improntato in modalità di restituzione delle principali evidenze emerse, nel corso del quale Neutalia presenterà tutte le osservazioni ricevute.

