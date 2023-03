Nuovi impianti semaforici a Castano. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati attivati nuovi sistemi di videosorveglianza comunale anche con apposite apparecchiature.

Nuovi impianti semaforici a Castano. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati attivati nuovi sistemi di videosorveglianza comunale anche con apposite apparecchiature di letture targhe che operano quali varchi, nonché postazioni mobili FTRD che servono a rilevare il transito dei veicoli in violazione alle norme del Codice della Strada e più nello specifico con semaforo rosso o in caso di arresto del mezzo oltre alla linea di stop. Un ulteriore e fondamentale tassello, visto che tali dispositivi di ultima generazione riescono a garantire in modo “intelligente” il flusso veicolare di pedoni e veicoli, rilevando la densità di traffico presente e gestendo con mirati cicli al meglio le fasce orarie di maggiore afflusso, limitando così anche le eccessive attese.

