Centro sportivo: cercasi gestore

Gestore cercasi. Nell'ottica di valorizzare ulteriormente la pratica sportiva come strumento formativo e aggregativo per i cittadini, specialmente di giovane età, il Comune di Arluno è in cerca di chi possa occuparsi del centro sportivo Sant'Ambrogio.

Gestore cercasi. Nell'ottica di valorizzare ulteriormente la pratica sportiva come strumento formativo e aggregativo per i cittadini, specialmente di giovane età, il Comune di Arluno è in cerca di chi possa occuparsi del centro sportivo Sant'Ambrogio per i prossimi cinque anni, più esattamente nel periodo compreso tra primo settembre 2023 e 31 agosto 2028. "Il Comune - si legge nelle pieghe della convenzione - intende diffondere la pratica dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline all'interno degli impianti sportivi di sua proprietà garantendo al contempo la buona conservazione". L'esigenza di valorizzare il polo sportivo oggetto dell'intesa figura in cima ai pensieri della giunta retta dal sindaco Moreno Agolli "per valorizzare la massima fruibilità dell'impianto". Situato in via Guglielmo Marconi, il centro comprende anche un campo sintetico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!