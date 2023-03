Riapertura dei parcheggi di via Gaeta e Toti

Sono iniziati, con i lavori all’accesso pedonale, gli interventi per la riapertura dei parcheggi rialzati che si affacciano sulle vie Toti e Gaeta: con questi spazi una settantina di posti d’auto torneranno, dopo più di dieci anni, a disposizione dei pendolari della stazione.

Sono iniziati, con i lavori all’accesso pedonale, gli interventi per la riapertura dei parcheggi rialzati che si affacciano sulle vie Toti e Gaeta: con questi spazi una settantina di posti d’auto torneranno, dopo più di dieci anni, a disposizione dei pendolari della stazione. "Fin dal 2021 abbiamo lavorato per recuperare la disponibilità dei parcheggi rialzati delle vie Gaeta e Toti chiusi dal 2011 – ricorda il sindaco Lorenzo Radice - In primo luogo abbiamo chiesto agli uffici la documentazione per ricostruire le motivazioni che avevano portato alla chiusura di questi spazi, ossia il cedimento dei marciapiedi d’accesso e la caduta di piastrelle dalla facciata della torre uffici, poi abbiamo valutato gli interventi necessari alla riapertura. L’entità di questi era modesta, lasciandoci tranquilli rispetto alla tempistica dei lavori da fare, ma abbiamo considerato anche la netta diminuzione del flusso di passeggeri che transitavano dalla stazione per l’emergenza pandemica in quel periodo e la disponibilità del parcheggio di via Cairoli, per questo non c’era ragione di recuperare altri posti auto. Oggi, con la chiusura del parcheggio di via Cairoli e il ritorno su livelli pre covid del flusso passeggeri, abbiamo deciso di procedere. Contiamo di restituire ai pendolari in qualche settimana questi spazi parcheggio che andranno ad aggiungersi a una dotazione già significativa di posti auto nelle immediate vicinanze della stazione e che, in qualche caso, come il parcheggio sotterraneo di via Colombo, presenta molti stalli vuoti; segno evidente che non esiste emergenza di posti auto". In questa settimana i tecnici comunali hanno effettuato i sopralluoghi per verificare lo stato dell’area riscontrando criticità rispetto alle piastrelle in klinker di rivestimento della torre che affaccia tanto sui parcheggi come sui marciapiedi di passaggio pubblico delle vie Toti e Gaeta; una situazione di rischio distacco che ha portato a emettere un’ordinanza contingibile e urgente per garantire l’incolumità dei passanti. Una volta realizzati dalla proprietà gli interventi per la messa in sicurezza dell’area, l’amministrazione potrà procedere con gli interventi di pulizia e, quindi, provvedere alla loro riapertura nel giro di qualche settimana. A questi primi interventi, nei mesi successivi, seguiranno i lavori di sistemazione della pavimentazione. Con la settantina di posti che si renderanno disponibili prossimamente il numero di posti auto a sosta libera (escludendo quindi quelli a disco orario e riservati alle persone disabili) supera quota 700, contando i 116 del parcheggio di via Gaeta, i 109 del parcheggio ex scalo merci sempre in via Gaeta, i 45 posti auto abitualmente utilizzati dai pendolari lungo via Gaeta nel tratto compreso tra via San Bernardino e via Rossini e i 27 lungo la via Pastrengo, i 200 del parcheggio fra le vie Rossini e Pastrengo, i 70 del Metropark di piazza Butti e i 92 del parcheggio sotterraneo di via Cristoforo Colombo. Da sottolineare che quest’ultimo parcheggio, da controlli effettuati nell’ultima settimana, presenta ogni giorno feriale, intorno alle 8.30, una media di oltre trenta posti liberi.

