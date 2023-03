Si conferma l'interesse delle imprese lombarde per garantire la crescita delle competenze del proprio capitale umano. Bando 'Formazione Continua': 7500 richieste.

"Si conferma l'interesse delle imprese lombarde per garantire la crescita delle competenze del proprio capitale umano. Dei 30 milioni messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso i fondi europei destinati a questo 'capitolo' con il bando per l'assegnazione di voucher aziendali per interventi di formazione continua, in poco più di due mesi sono già pervenute richieste per oltre 10 milioni di euro. Risorse concrete destinate alla frequenza di corsi di formazione continua di 7.500 lavoratori". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, evidenziando come l'attenzione verso questo tipo di proposte sia continua e costante. Lo stanziamento del bando è valido per il biennio 2023-24 e ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di 50.000 euro spendibili su base annua. "La misura attivata da Regione Lombardia dimostra una volta di più la nostra massima attenzione per il capitale umano e per il lavoro - commenta l'assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - e risponde all'esigenza delle imprese di disporre di uno strumento semplice e veloce per l'aggiornamento delle competenze delle persone assunte, oggi più che mai a rischio di una celere obsolescenza". "La misura - precisa Rizzoli - è utilizzata soprattutto dalle micro piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto imprenditoriale più denso in Lombardia".

