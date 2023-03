Gli acquarelli dell'architetto Bona

Robecchetto con Induno rende omaggio all’architetto Elio Bona, nell’ambito dell’iniziativa “Esponiamoci - L’Arte all’Alda Merini”.

Robecchetto con Induno rende omaggio all’architetto Elio Bona, nell’ambito dell’iniziativa “Esponiamoci - L’Arte all’Alda Merini”, che permette di esporre opere pittoriche o grafiche presso la biblioteca civica, in via Novara. Gli acquarelli di Bona che raccontano colorate e oniriche scene di fantasia resteranno esposti fino a sabato 25 marzo. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Amici della Biblioteca”. Il sindaco Giorgio Braga e la consigliera comunale con delega alla Cultura Sofia De Dionigi colgono l’occasione per invitare la cittadinanza a visitare la mostra negli orari di apertura, ricordare un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia di Robecchetto e del territorio e per ringraziare la figlia Laura Bona "Per la disponibilità ad esporre opere che ben rappresentano il lungo e proficuo percorso artistico del padre".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!