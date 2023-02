Yamamay e Italtransport per l’Ucraina

Un aiuto concreto dal territorio al popolo colpito dalla guerra. "Vogliamo riportare l’attenzione sull’importanza e la necessità di aiuti anche oggi, la guerra purtroppo non è finita".

Un gesto concreto, di grande importanza, per dare un aiuto vero e urgente al popolo ucraino. “Nostro scopo è quello di riportare all’attenzione l’importanza degli aiuti al popolo ucraino - ci spiegano da Italtransport, società leader nel trasporto verso l’estero - Dopo il primo mese di forte solidarietà nei loro confronti si è persa un po’ questa buona abitudine. Vogliamo riportare l’attenzione sull’importanza e la necessità di aiuti anche oggi, la guerra purtroppo non è finita. Ripartiamo con la solidarietà. Non dimentichiamoci del popolo ucraino”. La società di trasporti, infatti, si occuperà della spedizione di bancali di vestiti Yamamay per il popolo ucraino. Il progetto è in collaborazione con Yamamay e l’associazione benefica ‘Diana ODV’. “Quando il gruppo Yamamay ci ha proposto di far parte del progetto la nostra risposta è stata ‘‘SI’ senza alcuna riserva - ci spiega Massimiliano Costa, CEO di Italtransport - Crediamo molto in questa iniziativa e speriamo che questo piccolo gesto possa esser da esempio per far ripartire l’onda di solidarietà nei confronti del popolo ucraino”. A circa un anno dall’inizio dell’invasione russa e con il freddo inverno che non desiste, la donazione sarà quanto mai più utile per la popolazione colpita e provata così duramente da questa assurda guerra.

