Pompieri: 1200 interventi

Vigili del fuoco in festa per Sant’Antonio: lo scorso weekend si sono ritrovati un centinaio di persone, tra volontari e rappresentanze istituzionali.

Vigili del fuoco in festa per Sant’Antonio: lo scorso weekend si sono ritrovati un centinaio di persone, tra volontari e rappresentanze istituzionali – tra cui diversi i sindaci dell’Alto Milanese e il Vicecomandante del comando provinciale di Milano Ing. Daniele Panza - a Inveruno, per celebrare il santo patrono. Dopo la messa, si è tenuta la benedizione dei nuovi mezzi; da lì, il corteo si è spostato al cimitero, dove è stata inaugurata una targa, offerta dalle Onoranze Funebri Vergani, in memoria dei pompieri defunti. Al termine, il tutto si è spostato al ristorante Piatto d’oro, per il classico momento più conviviale a tavola. In occasione di questa ricorrenza, abbiamo fatto il punto con il direttivo della caserma di Inveruno, per prendere consapevolezza dell’operatività di questo distaccamento: sono stati 1191 gli interventi effettuati dai VVF volontari di Inveruno nel 2022. La media degli interventi è stata di 3 al giorno, con un valore mensile medio di 99, passando per un minimo di 49 in ottobre per arrivare ai 217 di luglio, impegnando i volontari per 1100 ore su un territorio di oltre 60 Comuni. 87 gli interventi effettuati in loco, mentre il primato spetta al Comune di Busto Garolfo con 98 interventi, seguito da Inveruno, Turbigo e Cuggiono rispettivamente con 77 e 71 interventi. A Legnano i VVF sono intervenuti ben 63 volte contro le 57 del 2019; a Milano 52 volte, sempre per dare supporto ai distaccamenti cittadini in occasione di incendi, nubifragi, allagamenti, rimozione piante e oggetti pericolanti; sono invece circa 40 gli interventi fuori provincia (Varese, Monza-Brianza, Novara). L’automezzo più utilizzato, l’Autopompa-Serbatoio, è stata impiegata quasi 800 volte, seguita per numero di interventi dal Carro Soccorso con circa 110 interventi. L’Autobotte è invece intervenuta in svariate occasioni (133 interventi) per incendi di vaste proporzioni con picchi nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il Carro Fiamma è stato impiegato invece 91 volte per svariate tipologie di intervento come incidenti stradali, soccorsi a persone e infortuni sul lavoro. Gli interventi più numerosi sono sempre gli incendi, che impegnano i VVF con 571 interventi suddivisi tra sterpaglie, incendio appartamento, abitazioni, incendio capannone, incendi canna fumaria e tetto, incendi di container e/o discariche, incendi di autovetture, incendi cascine, incendi bosco, incendi legname, incendi quadri elettrici. 484 in totale sono stati gli interventi di soccorso, salvaguardia e protezione della vita umana, compresi la rimozione di nidi di imenotteri, fughe di gas, disinserimento allarme, apertura porta, rimozione parti pericolanti, soccorsi a persona, sopralluoghi e crolli e purtroppo 7 persone annegate nelle acque di fiumi e canali. Anche gli animali hanno tenuto impegnati i VVF con 44 interventi, tra i quali il recupero di cinghiali e daini nelle acque dei canali Villoresi e Naviglio e nel fiume Ticino e il classico recupero del gatto arrampicato sull’albero. Va sempre più a scendere il numero degli incidenti stradali mortali, ma il numero totale dell’impiego su questa tipologia si avvicina anche quest’anno al centinaio. Sono aumentati gli incidenti sul lavoro, anche con delle vittime e/o feriti gravi.

