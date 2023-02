I campanili 'ripagati'

Anche se i tempi non sono ‘facili’, la generosità dei fedeli per la loro comunità non si ferma. “Con l’ultimo bonifico abbiamo chiuso il capitolo ‘campanili".

Anche se i tempi non sono ‘facili’, la generosità dei fedeli per la loro comunità non si ferma. “Con l’ultimo bonifico spedito questa settimana abbiamo chiuso il capitolo ‘campanili’. Il costo totale dei due campanili è stato di 157.000 euro - spiega il parroco di Dairago - Ringraziamo la generosità di tante persone che ci ha permesso di realizzare tutti i lavori necessari senza ricorrere a prestiti. Adesso le casse della parrocchia sono un po’ ‘prosciugate’. Ma siamo tranquilli, perché siamo certi che la generosità dei parrocchiani provvederà gradualmente a riempirle un pochino: per le spese ordinarie e per le spese impreviste che, come è capitato in questi anni, possono sempre arrivare all’improvviso”. Un bellissimo gesto che testimonia il legame che la comunità nutre ancora verso la propria parrocchia.

