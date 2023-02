Il nuovo discount sarà Eurospin

Abbiamo il nome della catena di discount che sorgerà a Inveruno in Corso Italia, al posto del dismesso capannone della ex Siderurgica Inverunese: sarà Eurospin.

Abbiamo il nome della catena di discount che sorgerà a Inveruno in Corso Italia, al posto del dismesso capannone della ex Siderurgica Inverunese: sarà Eurospin. “Si tratta di un piano attuativo a destinazione terziaria - commenta l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Maria Zanzottera - Da questa manovra, dovremmo introitare circa 150 mila euro come oneri di primaria e dovrebbe essere realizzata un’opera a carico del privato come scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. Abbiamo chiesto di realizzare la rotonda sull’incrocio che da Via Garibaldi immette su Legnano, un’opera su terreno provinciale, ma che difficilmente Città Metropolitana realizzerà in tempi ragionevoli, considerato che è in sospeso da almeno trent’anni. L’interesse comunale è evidente: quell’incrocio è stato teatro di numerosi incidenti e di rallentamenti dovuti al traffico. Questa rotonda risolverebbe una situazione problematica da sempre”.

