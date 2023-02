CTN Magenta: proiettore di ultima generazione

La Sala Acec magentina sempre aggiornata sulle migliori tecnologie: "L'esperienza del Grande Schermo al più alto livello di qualità per il nostro affezionato pubblico".

La Sala Acec magentina sempre aggiornata sulle migliori tecnologie: "L'esperienza del Grande Schermo al più alto livello di qualità per il nostro affezionato pubblico". Proiettori laser di nuova generazione, i modelli SP4K della Serie 4 offrono la risoluzione 4K nativa, un contrasto più elevato e una maggiore uniformità nelle sale cinematografiche. Barco Active Image ManagementTM include una tecnologia brevettata per garantire una qualità dell'immagine nitida e costante nel tempo. "Naturalmente non basta acquistare una macchina di ultima generazione per fare di una sala un posto di qualità. Oltre alle macchine ci sono i nostri volontari, i nostri addetti. Persone guidate dalla duplice passione del cinema e della Sala come luogo di condivisione dal vivo, luogo per ritrovarsi, sostare e fermarsi per due chiacchiere con gli amici di sempre o le nuove relazioni che nascono attorno ad uno spettacolo di cinema teatro o musica. CTN MAGENTA - ricorda il Direttore Alberto Baroni - è infatti sì un esercizio commerciale, ma non abbiamo scopo di lucro bensì di "fare comunità" e di rendere disponibile a tutte le fasce di pubblico ciò che di meglio le arti offrono e portano alle persone. Un luogo per un nutrimento dell'anima e delle relazioni. Non a caso siamo una Sala del circuito diocesano Acec". CTN fu voluto, progettato e costruito grazie ad alcuni appassionati di buona volontà della Parrocchia San Martino e, soprattutto, alla lungimiranza di un parroco amato e lungimirante come Don Giuseppe Locatelli. Il taglio del nastro ufficiale, l'11 novembre del 1990, avvenne con un altro stimato parroco, Don Fausto Giacobbe, insieme al sindaco di allora, Sante Zuffada. In cartellone in quei giorni una piéce musicale ad opera del gruppo teatrale (poi cresciuto insieme alla Sala): "Peter Pan", in forma di "favola musicale"; ma anche il concerto bandistico delle due bande cittadine, IV Giugno e Santa Cecilia "straordinariamente insieme", e per finire, il concerto di musica classica con il clarinettista magentino Lorenzo Guzzoni ed il pianista magentino Alberto Malazzi (insomma, nomi che non solo Magenta ha imparato ad apprezzare.... ndr). "Gli impegni presi con la cittadinanza e la parrocchia allora, alla fondazione, crediamo di non averli traditi, cercando di interpretare quello spirito nel corso del tempo con le sue evoluzioni (non solo tecnologiche!) e con i bravi compagni di strada con i quali collaboriamo, in alcuni casi con i quali siamo cresciuti, insieme, per dare sempre il meglio". "Progetto ambizioso", come recita un comunicato del tempo; ecco una realtà che non solo non è stata costruita sulla sabbia, ma che ha saputo rinnovarsi costantemente, stimolando diverse generazioni di pubblico e di artigiani dell'arte (teatro, cinema... sono diversi gli esempi!), e sempre in una ottica di pubblico aperto, "per le tasche di tutti". Per le tasche, per lo spirito, di ognuno. "Il linguaggio dell'arte sa sempre parlare a tutti. E più di qualità è la proposta, maggiore è il beneficio, culturale e di esempio, che riusciamo a dare. Una esperienza anche umanamente arricchente, che consigliamo a tutti di vivere, anche come giovani "maschere" del cinema teatro di via San Martino".

