Rifiuti abbandonati: "Puliamo insieme"

La cura e l’attenzione all’ambiente che passano da semplici, ma fondamentali gesti. O volendo prendere a prestito e modificando un po’ il vecchio modo di dire “Quando l’unione fa la forza”, anzi stavolta... “fa pulizia”. Sì, perché è stato un vero e proprio lavoro di squadra quello messo in campo da cittadini e amministratori di Magnago e Bienate, che appunto assieme hanno ripulito alcune aree boschive del capoluogo e della frazione dai rifiuti abbandonati. “Purtroppo l’abbandono è una problematica verso cui fin da quando ci siamo insediati alla guida del paese abbiamo voluto concentrarci con una serie di azioni mirate e concrete - spiega il consigliere comunale Emanuele Brunini - Così, dalle campagne di sensibilizzazione e informazione alla comunità si è passati alla parte pratica, ossia dando vita a momenti come questi, durante i quali impegnarci tutti per rimuovere dai nostri boschi e dai cigli delle strade l’immondizia che quasi ogni giorno viene lasciata. L’obiettivo è far sì che simili appuntamenti si ripetano almeno una volta al mese, coinvolgendo la popolazione intera. Chi vuole, allora, il punto di ritrovo è in piazza Italia, davanti al Municipio, e da qui ci sposteremo nei vari luoghi”. “Nessuno di noi forse può immaginare che al di fuori della propria casa ci possa essere tutta questa sporcizia - afferma una cittadina - Ci preoccupiamo tanto di tenere pulite le abitazioni, ma allo stesso tempo bisogna porre la massima attenzione anche alla cura dell’ambiente che ci circonda. Basterebbe poco per renderci conto dell’importanza di momenti come questo, facendo così capire alle persone e ai giovani che se ognuno, nel piccolo, fa la sua parte il territorio potrà davvero essere più bello e vivibile”. “E’ da una vita che faccio questo tipo di volontariato - continua un signore - Mi sembra il minimo e dovrebbero impegnarsi tutti. Quando si esce in bicicletta o per una passeggiata dobbiamo essere circondati dalla natura e dalle sue bellezze, non da cumuli di rifiuti”. “Per me è fondamentale partecipare - conclude una signora - Esserci significa avere rispetto per l’ambiente, per noi stessi e per gli animali che vivono qui”.

