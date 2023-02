Flintstones e ballo

A Robecchetto con Induno tutto è pronto per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento coinvolgendo grandi e piccini.

A Robecchetto con Induno tutto è pronto per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento coinvolgendo grandi e piccini. È quanto rivela il sindaco Giorgio Braga in merito agli eventi per il Carnevale 2023 patrocinati dall’Amministrazione comunale che si terranno sabato 25 febbraio e precisamente: “The Flintstones”, sfilata in maschera che partirà alle 14.30 dall’oratorio di Malvaglio per muoversi in direzione di piazza Libertà a Robecchetto. È organizzata dalla Pro Loco e ispirata alla celebre serie televisiva animata americana del 1960, prodotta dalla Hanna-Barbera Productions. È previsto un premio alla “famiglia Flintstones” meglio mascherata; “Ballo in Maschera” dalle 21.30, nella scuola primaria di Robecchetto. È organizzato sempre dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione “Amici Protagonisti” (ingresso a pagamento con consumazione a 10 euro, previa prenotazione). "Il carnevale ambrosiano è un momento di festa per grandi e piccini, un modo per trascorrere del tempo libero insieme nel segno del divertimento, lontani dagli impegni della vita quotidiana", afferma il primo cittadino.

