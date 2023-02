Milano Fashion Week: fino al 27 febbraio in città i nomi più importanti della moda italiana e internazionale per presentare le collezioni autunno/inverno 2023.

Milano è famosa in tutto il mondo per essere la capitale della moda, settore in cui riveste un ruolo di primo piano sia a livello nazionale sia a livello internazionale. A questo primato partecipa tutta la Lombardia, culla di tendenze artistiche e di saperi artigiani che hanno contribuito allo sviluppo dell'intero tessuto industriale e culturale del territorio. Uno degli eventi più importanti legati a questo comparto è la Settimana della Moda. Quest’anno l'edizione di primavera della Milano Fashion Week Women's Collection è in programma fino al 27 febbraio. In questi giorni i nomi più importanti del settore a livello italiano e internazionale presentano le loro nuove collezioni, anticipando quelle che saranno le tendenze di stagione. Ricco il calendario degli eventi previsti: 165 appuntamenti totali, di cui 59 sfilate (54 fisiche e 5 digitali); 70 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Quasi tutti gli eventi sono strettamente riservati agli addetti ai lavori e ai giornalisti di settore, ma è possibile seguire le sfilate in diretta streaming dal sito ufficiale della Camera della Moda, sul canale Youtube della Camera della Moda, su milanofashionweek.cameramoda.it. In città sono presenti inoltre i maxischermi che trasmettono le dirette degli eventi e sono in programma diversi appuntamenti pubblici per un coinvolgimento attivo degli appassionati di moda. Segui il minisito di Regione Lombardia dedicato ai percorsi di studio, alle professioni e alle opportunità nel mondo della moda. Diversi sono i luoghi del capoluogo lombardo dedicati alla valorizzazione della moda, settore chiave dal punto di vista economico e culturale. Uno di questi è sicuramente la Camera Nazionale della Moda Italiana, l'Associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1958, che ha come obiettivo quello di promuovere il settore in Italia e all’estero, nonché di disciplinarlo e coordinarlo. Altro luogo simbolo di Milano, legato a doppio filo al comparto del fashion, è il famoso “Quadrilatero della moda”, una zona situata nel centro della città e rinomata in tutto il mondo come meta d’eccellenza per lo shopping di lusso. Il quartiere viene così chiamato perché è delimitato da quattro vie che compongono un quadrilatero: via Montenapoleone, via Manzoni, via della Spiga e Corso Venezia. Queste strade, ricche di fascino ed eleganza, rappresentano una meta obbligata per gli appassionati di moda di tutto il mondo, che possono ammirare gli allestimenti delle splendide vetrine in cui sono esposti abiti e gioielli da sogno. Un’altra tappa imperdibile di un tour dei luoghi di Milano dedicati alla moda è Palazzo Morando, che dal 2010 ospita il Museo Costume Moda Immagine. Qui, all’interno di alcune sale del primo piano, è possibile ammirare il ricco patrimonio di costumi, abiti e accessori del Comune di Milano, databili tra il XVII e il XXI secolo, che vengono valorizzati nell’ambito di esposizioni periodiche. In generale, diversi sono i musei, presenti in Lombardia, dedicati al settore dell'abbigliamento e dei tessuti, luoghi in cui si racconta l’eccellenza artigiana lombarda.

