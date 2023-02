Parcheggio: i pendolari non possono più lasciare l'auto

Da mercoledì 22 febbraio per i pendolari non sarà più possibile lasciare l’auto nel parcheggio di via Cairoli a Legnano.

Da mercoledì 22 febbraio per i pendolari non sarà più possibile lasciare l’auto nel parcheggio di via Cairoli a Legnano. Andrea Lolli, commissario straordinario della Franco Tosi Meccanica S.p.A in Amministrazione straordinaria, ne ha, infatti, chiesto la riconsegna al Comune, con cui era stato stipulato un contratto di comodato temporaneo gratuito del parcheggio il 21 dicembre 2016. L’amministrazione comunale aveva già ottenuto, nel gennaio del 2021, il proseguimento del comodato con l’impegno di restituire il parcheggio a seguito di richiesta in vista della pubblicazione del bando per la vendita dell’area, avvenuta il 2 febbraio di quest’anno. "Siamo perfettamente al corrente della pubblicazione del bando, ma sappiamo anche quanto sia utile questo parcheggio per i lavoratori che, per andare in stazione a prendere il treno, vi lasciano la macchina – nota il sindaco Lorenzo Radice - La volontà dell’amministrazione era di proseguire con il comodato sinché non ci fosse stata l’ufficialità di un esito positivo per l’asta, e non la semplice pubblicazione del bando. Nel momento in cui questo spazio per il parcheggio viene chiuso l’augurio che mi sento di formulare, nell’interesse della città, è che il comparto Mensa trovi finalmente, insieme con un acquirente, anche il suo impiego futuro, dopo tanti anni in cui è rimasto inutilizzato esattamente come altre aree della Franco Tosi interessate da procedura di vendita. Resto però amareggiato, come immagino saranno i pendolari che usavano questo parcheggio e che hanno tutta la mia solidarietà, di fronte alla scelta di non concedere più il parcheggio quando ancora non vi è certezza dell’avvio di un progetto per il recupero dell’area. L’Amministrazione, come più volte spiegato negli innumerevoli incontri con il commissario Lolli, non riesce a comprendere le motivazioni per cui la presenza di auto nello spazio a parcheggio possa in qualche modo ostacolare la procedura di vendita. Il Comune di Legnano, tra l’altro, da sempre garantisce, a fronte dell’uso dello spazio a parcheggio, la sistemazione del verde e la pulizia, sgravando la procedura da queste spese che, da oggi, tornano in capo al commissario. L’amministrazione comunale ringrazia comunque la procedura per aver dato la possibilità di usare per anni un parcheggio i cui cancelli, da oggi, resteranno inutilmente chiusi. Noi, invece, restiamo aperti a un eventuale ripensamento del commissario per il bene della città".

