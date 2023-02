Bruciata la colonia felina

Le indagini sono partite immediatamente, ma intanto resta il brutto, bruttissimo gesto. Bruciata, infatti, la colonia felina di via Luzzati a Castano.

Le indagini sono partite immediatamente, ma intanto resta il brutto, bruttissimo gesto. Bruciata, infatti, la colonia felina di via Luzzati a Castano, a pochi passi dal canale Villoresi. E’ successo nelle scorse notti e, come detto, l’episodio è stato subito segnalato al comando della Polizia locale. Qualcuno, approfittando del buio, ha raggiunto l’area e ha dato fuoco a quel ricovero (tra ciotole, piatti, e casette) per gatti (in totale una decina), realizzato con tanta cura e amore da alcuni volontari e cittadini, proprio per dare un riparo e un po’ di cibo agli animali. “Siamo senza parole - raccontano alcuni castanesi che, quasi ogni giorno, vanno lì per sistemare la zona - Come si può arrivare a fare una cosa simile. Speriamo che si riesca presto ad individuare il o i colpevoli e che questi vengano puniti”. “Assurdo, inaccettavile, crudele - ha aggiunto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Queste sono le uniche frasi che riesco ad esprimere. Come si può bruciare una colonia felina, come si può essere tanto cattivi. Non è questo il mondo che dobbiamo lasciare ai nostri figli. La nostra Polizia locale prontamente intervenuta e faremo di tutto per scoprire l’autore di questo gesto stupido e violento”.

