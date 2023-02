'La storia torna alla luce'

Domenica 19 febbraio alle 10.30 si svolgerà una cerimonia in memoria dei Martiri delle Foibe presso i giardini a loro dedicati in via Sardegna a Legnano in occasione del primo anniversario della loro intitolazione e per celebrare la solennità civile del Giorno del Ricordo.

Domenica 19 febbraio alle 10.30 si svolgerà una cerimonia in memoria dei Martiri delle Foibe presso i giardini a loro dedicati in via Sardegna a Legnano in occasione del primo anniversario della loro intitolazione e per celebrare la solennità civile del Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. La data della ricorrenza è il 10 febbraio ma, essendo quest’anno alla vigilia di una tornata elettorale, per evitare possibili strumentalizzazioni gli organizzatori hanno deciso di posticipare di una settimana la manifestazione. Per gli stessi motivi non saranno ammessi simboli di partito tra i presenti. A promuovere questo appuntamento sono il Comitato 10 Febbraio con la partecipazione del Circolo degli Uscocchi e dell’Associazione la Gorgone di Legnano oltre ad una rappresentanza dell’associazioni degli esuli giuliano dalmati. Al termine della cerimonia verrà consegnato ai consiglieri comunali presenti un ritratto di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al merito civile, studentessa istriana seviziata ed assassinata dai partigiani titini nell’ottobre del ’43. La richiesta degli organizzatori sarà che venga portato al sindaco Radice per lasciarlo esposto in Municipio.

