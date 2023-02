Dal 1 al 10 marzo BA Classica, il festival organizzato dall' Associazione Musicale "G. Rossini", in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, riporterà in città le note della musica classica interpretata da artisti di assoluto prestigio internazionale affiancati da nuovi giovani talenti.

Dal 1 al 10 marzo BA Classica, il festival organizzato dall' Associazione Musicale "G. Rossini", in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, riporterà in città le note della musica classica interpretata da artisti di assoluto prestigio internazionale affiancati da nuovi giovani talenti. Durante la presentazione del programma il sindaco Emanuele Antonelli ha annunciato che il maestro Ramin Bahrami, il musicista di origini iraniane notissimo in tutto il mondo per le sue straordinarie interpretazioni di Bach, sarà cittadino onorario di Busto Arsizio: la cerimonia è prevista il 28 febbraio in apertura del consiglio comunale. Da anni il pianista, grazie all’amicizia con l’Associazione Rossini, offre ai bustocchi il suo talento e più volte ha dichiarato di sentirsi "di casa" a Busto. Il riconoscimento premia l'artista per l’attività di promozione della cultura e della musica soprattutto fra i più giovani e anche il suo impegno per la sensibilizzazione sulla difficile situazione del popolo iraniano. E sarà proprio Bahrami a dare il via al programma di BA Classica con il concerto previsto per il 1 marzo al Teatro Sociale Delia Cajelli, in cui interpreterà il suo cavallo di battaglia, le Variazioni Goldberg di Bach. Il concerto, grazie alla rinnovata collaborazione con SEA, sarà trasmesso in diretta streaming all’aeroporto di Malpensa sul megaschermo della Soglia Magica. “BA Classica sta diventando uno degli appuntamenti di cui la città si sente particolarmente #orgogliosa. Ogni anno mi stupisce e ogni anno migliora se stesso, superando l’edizione precedente. Un manifesto di qualità e profondità, tra i migliori biglietti da visita per un’Amministrazione – e una comunità – che stanno trasformando la cultura in un prezioso passe-partout all’interno e all’esterno della città – ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Ogni singolo appuntamento del programma di questa sesta edizione costituisce un unicum davvero straordinario di cui nutrirsi, il cui spessore non deve e non può sfuggire. Occasioni come quella del concerto della Cappella Musicale del Duomo di Milano costituiscono punte di eccellenza di imperdibile rarità, oltre a mettere in evidenza la collaborazione tra realtà culturali cittadine, tra cui l'Associazione Amici della Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio che offrirà l’occasione di ammirare un Antifonario del 1500, patrimonio della Capitolare e tesoro della città raramente esposto. Altrettanto possiamo dire della presenza del maestro Bahrami che ci onora con la sua familiarità con la città e che quest’anno offre generosamente il suo straordinario talento anche ai nostri studenti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!